Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1013
Число людей, зараженных коронавирусом в Армении, увеличилось на 11, достигнув 1013.
Об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения страны, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
По данным на 11.00 часов 11 апреля, общее число излечившихся от COVID-19 составило 197 человек. На данный момент лечение получают 803 человека.
Правительство Армении объявило в стране чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 16 марта 2020 года с 18:30 до 14 апреля 2020 года в 17:00. Право на свободное передвижение граждан по всей Армении строго ограничено.
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