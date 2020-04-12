Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1013

Число людей, зараженных коронавирусом в Армении, увеличилось на 11, достигнув 1013.

Об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения страны, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

По данным на 11.00 часов 11 апреля, общее число излечившихся от COVID-19 составило 197 человек. На данный момент лечение получают 803 человека.

Правительство Армении объявило в стране чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 16 марта 2020 года с 18:30 до 14 апреля 2020 года в 17:00. Право на свободное передвижение граждан по всей Армении строго ограничено.