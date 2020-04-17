Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1201

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1201, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Количество жертв COVID-11 в Армении, по последним данным, составляет 19 человек.

На данный момент количество излечившихся составляет 402 человека. 780 проходят лечение. Всего протестировано 10793 человека. Только за минувшие сутки было протестировано 1077 человек.

Отметим, что, по положению на 16 апреля, в стране было зарегистрировано 1159 зараженных, число смертей – 18. Таким образом, зафиксирована еще одна смерть.