Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1596
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1596, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно новым данным, от COVID-19 излечились 728 пациентов, на лечении находится 841 человек. Умерли в общей сложности 27 человек. Всего проведено 16 551 тест. Таким образом, число случаев заражения за сутки увеличилось на 73.
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