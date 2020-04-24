Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1596

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1596, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно новым данным, от COVID-19 излечились 728 пациентов, на лечении находится 841 человек. Умерли в общей сложности 27 человек. Всего проведено 16 551 тест. Таким образом, число случаев заражения за сутки увеличилось на 73.