Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1808
Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1808, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении возросло на 62.
От коронавируса скончался еще один пациент, число умерших достигло 29-ти. От COVID-19 излечились 848 человек. На лечении находятся 885 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 17931.
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