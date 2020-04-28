Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1867

Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1867, сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 27 апреля, количество инфицированных в стране составляло 1808. Таким образом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 59.

Согласно обновленным данным, жертвами пандемии в Армении стали 30 пациентов.