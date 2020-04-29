Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1932
Количество зараженных коронавирусом в Армении выросло до 1932, сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 28 апреля, количество инфицированных в стране составляло 1867. Таким образом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 65. Умерших за сутки нет, общее число жертв - 30.
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