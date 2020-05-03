Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2386
В Армении выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний минздрава страны, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 2386. Еще 25 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 1035.
От вируса скончались еще 2 человека. Всего летальных исходов 33 - от коронавируса, еще 4 - от других заболеваний.
Проведено более 24 тысяч тестирований.
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