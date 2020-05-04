Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2507
Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Армении выросло до 2507 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом за минувшие сутки количество заболевших возросло на 121 человек. От осложнений коронавируса в стране скончались 39 человек, еще 4 инфицированных умерли от других заболеваний.
В настоящее время на лечении находятся 1393 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 24 942.
Лента новостей
Корни историко-культурных и социально-экономических связей между Россией и Азербайджаном уходят в глубокое прошлое - российский историк
Тунзаля Агаева: Каждый, кто видит нынешнюю ситуацию, приветствует решения, принятые государством (ВИДЕО)
Бахруз Гулиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане всегда была в центре внимания руководства страны
"Дочка" ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" оказала продпомощь семьям беженцев, вынужденных переселенцев и шехидов (ФОТО)
Конте в преддверии ослабления мер по изоляции призвал граждан Италии не забывать защищаться от COVID-19