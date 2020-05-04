Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2507

Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Армении выросло до 2507 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Таким образом за минувшие сутки количество заболевших возросло на 121 человек. От осложнений коронавируса в стране скончались 39 человек, еще 4 инфицированных умерли от других заболеваний.

В настоящее время на лечении находятся 1393 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 24 942.