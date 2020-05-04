Прогноз COVID-19 по Армении: 500 тысяч зараженных и тысячи смертей

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не исключил сценария, при котором в Армении может быть до 500 тысяч зараженных COVID-19 и тысячи смертей, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Ни одна страна не может вечно оставаться закрытой, вынуждена возобновлять работу тех или иных отраслей экономики, со временем – всей экономики в целом, однако это должно происходить с соблюдением конкретных правил поведения, в том числе, на работе, в семьях, на улице, в различных местах времяпровождения, сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.



"Если мы сможем соблюсти эти правила, нам удастся, приспособившись, двигаться вперед. А если не сможем их соблюдать – у нас будут взрывоопасные вспышки, когда, к примеру, в Армении могут быть инфицированы 500 тысяч граждан, с десятки тысяч госпитализаций и тысячами смертей", - отметил он на слушаниях в парламенте.



Отметим, что по положению на утро понедельника, 4-го мая, в Армении зафиксированы 2507 подтвержденных случаев коронавируса.