Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2619

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 2619, сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 4 мая, в стране было 2507 выявленных случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки количество случаев выросло на 112.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 40 человек. Среди инфицированных зафиксировано еще 6 случаев смерти, но они вызваны другими причинами.

На лечении находятся 1462 пациента. Общее количество проведенных тестов составило 25 846.