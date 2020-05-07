Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2884
Число выявленных случая заражения COVID-19 в Армении достигло 2884, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 6 мая, в стране было2782 выявленных случаев заражения. Таким образом, прирост за сутки составил 102 человека.
Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 42 человека. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях. Таким образом за минувшие сутки умерли еще двое.
На лечении находятся -1648 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 28017.
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