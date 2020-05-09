Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 3175

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 3175, сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 8 мая, в стране было 3029 выявленных случаев заражения. Таким образом, за сутки число случаев увеличилось на 146.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 44 человека (плюс 1 за минувшие сутки). Число смертей пациентов с коронавирусом по другим причинам - 12 (плюс 2 за минувшие сутки).