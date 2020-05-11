В Армении возросло количество жалоб граждан по поводу ущемления их прав

За 2019 год утроилось число исков и жалоб от граждан, заявил главный правозащитник Армении Арман Татоян на заседании Национального Собрания 11 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, сообщает пресс-служба парламента Армении.

Офисом Института Защатника прав человека в Армении за 2019 год было получено 13140 жалоб от граждан. В 2016 году Офис Омбудсмена принял 5113 заявлений, что практически в три раза меньше.

«Более того, 2020 год уже чрезвычайно напряженный. Заявления и жалобы уже превышают 75% от числа заявлений и жалоб за предыдущий год», — пояснил Татоян.