В Армении за сутки выявили 146 случаев заражения COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 3 538, сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 11 мая, в стране было 3392 выявленных случая заражения. Таким образом, за сутки число случаев увеличилось на 146.
Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 47 человек. Число смертей пациентов с коронавирусом по другим причинам - 19.
На лечении находятся 2 042 человек. Общее количество проведенных тестов составило 33 313.
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