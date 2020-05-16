В Армении за сутки выявили 239 случаев заражения COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 4283, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 14 мая, в стране было 4044 выявленных случаев заражения.
Таким образом, за сутки обнаружено 239 новых случая. Умерли от осложнений коронавируса 55 человека (плюс три человека за минувшие сутки). Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 22.
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