В Армении за сутки выявили 239 случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 4283, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 14 мая, в стране было 4044 выявленных случаев заражения.

Таким образом, за сутки обнаружено 239 новых случая. Умерли от осложнений коронавируса 55 человека (плюс три человека за минувшие сутки). Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 22.