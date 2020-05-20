В Армении задержали лидера оппозиционной партии

В Армении задержан лидер оппозиционной партии "Адеквад" Артур Даниелян.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в настоящее время глава партии "Адеквад" Артур Даниелян находится в отделе по борьбе с терроризмом и экстремизмом Главного управления уголовной полиции Армении.

Также согласно информации, сотрудники полиции начали задерживать собравшихся перед зданием шестого управления полиции членов организации "Адеквад", которые собрались у здания управления, чтобы узнать, почему Артур Даниелян был приглашен в управление полиции.

В беседе с журналистами член организации "Адеквад" Лика Туманян сказала, что, по словам сотрудников полиции, около 20 граждан не подчинились решению комендатуры.

"Но я присутствовала и знаю, что члены нашей организации соблюдали социальную дистанцию, все были в перчатках и масках. Более того, полицейских было больше по количеству", - сообщила она.