В Армении за сутки выявили 374 случаев заражения COVID-19
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 6302. Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 мая, в стране было 5928 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 374 новых случая.
Умерли от осложнений коронавируса 77 человек (плюс три за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 32 (плюс четыре за истекшие сутки).
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