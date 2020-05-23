В Армении за сутки выявили 374 случаев заражения COVID-19

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 6302. Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 мая, в стране было 5928 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 374 новых случая.

Умерли от осложнений коронавируса 77 человек (плюс три за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 32 (плюс четыре за истекшие сутки).