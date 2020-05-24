В Армении за сутки выявили 359 случаев заражения COVID-19
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 6661.
Об этом в воскресенье сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 23 мая, в стране было 6302 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 359 новых случаев.
Умерли от осложнений коронавируса 81 человек (плюс четыре за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 33 (плюс один за истекшие сутки).
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