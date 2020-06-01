Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 9402

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 9402. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 31 мая, в стране было 9282 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 210 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса умерли 139 человек (плюс 8 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам – 55 (плюс 5 за минувшие сутки).