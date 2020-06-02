Рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Армении
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 10 009. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что по состоянию на 1 июня в стране было 9402 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 517 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса умерли 158 человек (плюс 19 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам – 56 (плюс 1 за минувшие сутки).
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