Рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Армении

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 10 009. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 1 июня в стране было 9402 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 517 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса умерли 158 человек (плюс 19 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам – 56 (плюс 1 за минувшие сутки).