В Армении за сутки выявили 697 случаев заражения COVID-19

В Армении за минувшие сутки выявлены 697 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Он также сообщил, что умерли за минувшие сутки шесть человек, еще девять с диагностированным коронавирусом скончались, по оценке медиков, от других болезней.

Такой прирост говорит о том, что в Армении есть люди, нуждающиеся в госпитализации, но, по всей вероятности, получить медицинскую помощь вовремя они не смогут, подчеркнул премьер.

"Когда больных 100 человек, а нуждающихся в медпомощи 25, мы справляемся. Но когда больных 10 000, система здравоохранения с трудом справляется с 2500 пациентами", - подчеркнул Пашинян.

Пашинян сообщил, что в Армении, несомненно, есть около 20 тысяч зараженных, но они этого просто не знают - поэтому надо относиться ко всем, как если бы они были заражены.