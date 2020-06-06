В Армении за сутки выявили 547 случаев заражения COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 12364, сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 июня, в стране было 11 817 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 547 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса скончались 190 человек (плюс 7 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 69.
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