В Армении за сутки выявили 195 случаев заражения COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 13 325, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 июня, в стране было 13 130 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 195 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса скончались 211 человек (плюс 11 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 72 (цифра не изменилась).
Лента новостей
В Азербайджане бакалаврам, не выполнившим минимальные требования по отдельным предметам, разрешено поступать в магистратуру
Айдын Мирзазаде: Часть общества все еще несерьезно относится к необходимости использования защитных масок
ГУГДП Азербайджана: За сутки к ответственности привлечены свыше 2500 водителей, нарушивших правила карантина
Соблюдение законов и правил - вот единственный путь победы над коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)