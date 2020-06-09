В Армении за сутки выявили 350 случаев заражения COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 13 675, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 8 июня, в стране было 13 325 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 350 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса скончались 217 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 74 (плюс 2 случая за минувшие сутки).
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