В Армении за сутки выявили 350 случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 13 675, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 8 июня, в стране было 13 325 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 350 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 217 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 74 (плюс 2 случая за минувшие сутки).