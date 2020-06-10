В Армении за сутки выявили 428 случаев заражения COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 14 103, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 9 июня, в стране было 13 675 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 428 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса скончались 227 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 77 (плюс 3 случая за минувшие сутки).
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