В Армении за сутки выявили 566 случаев заражения COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 14669, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 10 июня, в стране было 14 103 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 566 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 245 человек (плюс 18 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 82 (плюс 5 случая за минувшие сутки).