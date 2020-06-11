В Армении за сутки выявили 566 случаев заражения COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 14669, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 10 июня, в стране было 14 103 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 566 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса скончались 245 человек (плюс 18 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 82 (плюс 5 случая за минувшие сутки).
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