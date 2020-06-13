В Армении выявлено рекордное число случаев заражения COVID-19
В Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией – 723 за минувшие сутки. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в стране не хорошая. Вчера у нас был новый рекорд - 723 новых случая. Скончались шесть человек", - сказал Пашинян.
Таким образом общее число заболевших в Армении, по состоянию на 13 июня - 16 004.
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