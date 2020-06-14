Число инфицированных в Армении выросло до 16 667, 5 смертей
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 16 667, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 июня, в стране было 16 004 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 663 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса скончались 269 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 91.
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