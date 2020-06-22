В Армении за сутки выявили 320 новых случаев заражения COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 20588, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 21 июня, в стране было 20 268 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 320 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса скончались 360 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 117 (плюс 3 за минувшие сутки).
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