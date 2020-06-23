В Армении за сутки выявили 418 новых случаев заражения COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 21006, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 июня, в стране было 20 588 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 418 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 372 человека (плюс 12 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 126 (плюс 9 за минувшие сутки).
Лента новостей
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан
ЕС всегда будет негативно реагировать на попытки Армении осуществлять различные проекты на оккупированных территориях - российский политолог
Президенту пишут: Мы от всей души поддерживаем проводимую Вами мудрую политику и предпринимаемые решительные меры
Половина потребляемой электроэнергии в Азербайджане должна вырабатываться возобновляемыми источниками - Минэкологии