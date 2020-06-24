В Армении за сутки выявили 711 новых случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 21 717, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 23 июня, в стране было 21 006 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 711 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 386 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 130 (плюс 4 за минувшие сутки).