В Армении за сутки выявили 711 новых случаев заражения COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 21 717, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 23 июня, в стране было 21 006 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 711 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 386 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 130 (плюс 4 за минувшие сутки).
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