В Армении за сутки выявили 771 новых случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 22 488, сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 июня, в стране было 21 717 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 771 новый случай заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 397 человек (плюс 11 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 131 (плюс 1 за минувшие сутки).