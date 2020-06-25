Армянский политолог: Сбывается мечта Пашиняна – рушится экономика Армении

Официально опубликованы макроэкономические показатели Армении за январь-май 2020 года. Показатель экономической активности в мае этого года в сравнении с тем же месяцем прошлого года понизился на 12,8%. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом написал на своей странице в «Facebook» политолог Андраник Теванян.

Он, в частности, отметил:

«Показатель экономической активности за первые 5 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го понизился на 3,9%. В плане строительства первые пять месяцев 2020 года на 23,4% хуже, чем в 2019 году. Оборот торговли также сократился – на 10,8%.

Объем услуг (без торговли), который был локомотивом кабинета Пашиняна в прошлом году, сократился на 4,2%. Видимо, прекращение футбольных матчей и других спортивных событий повлияло на наши «услуги», потому что дела революционных офисов, принимающих ставки на игры, ухудшились из-за коронавируса.

Внешняя торговля сократилась на 11,2%, экспорт – на 8,1%, а импорт – на 12,8%.

И кто говорил, что эпидемия – это еще и возможность? И кто это мечтал о том, чтоб коронавирус разрушил нашу экономику, в результате чего мы получим большую стройплощадку и свершим экономическую революцию?

Вот мечта Пашиняна и сбывается, экономика рушится, но только качество жизни «бархатных» парней и девушек революционно меняется. Если коронавирус и создал возможности, то только по части реализации узурпации власти, ограничения прав граждан Республики Армения и свержения конституционного строя».