В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус
У 23 сотрудников Службы принудительного исполнения Армении выявлен коронавирус. Об этом говорится в заявлении, распространенном Службой принудительного исполнения республики,передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
«Сообщаем, что на этот момент у 23 сотрудников Службы принудительного исполнения Армении выявлен коронавирус. Последние лечатся, а сотрудники, имевшие с ними непосредственные контакты, самоизолировались», - говорится в сообщении Службы.
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