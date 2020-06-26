В Армении у 23 судебных приставов выявили коронавирус

У 23 сотрудников Службы принудительного исполнения Армении выявлен коронавирус. Об этом говорится в заявлении, распространенном Службой принудительного исполнения республики,передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«Сообщаем, что на этот момент у 23 сотрудников Службы принудительного исполнения Армении выявлен коронавирус. Последние лечатся, а сотрудники, имевшие с ними непосредственные контакты, самоизолировались», - говорится в сообщении Службы.

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