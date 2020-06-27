В Армении за сутки выявили 662 новых случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 23 909, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 26 июня, в стране было 23 247 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 421 человек (плюс 11 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 132 (плюс 1 за минувшие сутки).