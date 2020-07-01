Приостановлена деятельность Мецаморской АЭС
Мецаморская АЭС остановлена с целью проведения планово-предупредительного ремонта, охватывающего большой объем работ, подлежащий выполнению в рамках программы продления срока эксплуатации ААЭС, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщает пресс-служба станции, АЭС остановлен 1 июля 2020 г. в 00:00, а пуск энергоблока запланирован через 65 дней, 3 сентября.
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