В Армении за сутки зарегистрировано 580 новых случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 27 900, сообщает в Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 3 июля, в стране было 27 320 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 580 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 477 человек (плюс 8 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 157 (плюс 1 за минувшие сутки).
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