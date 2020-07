Очевиден рост антироссийских настроений в Армении и за их "разогревом" стоит Никол Пашинян - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян планомерно концентрирует все нити управления в стране в своих руках. Об этом сказал в понедельник Trend Анар Садыхов - российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук.

По словам Садыхова, будучи главой исполнительной власти, контролируя законодательный орган парламент, где его фракция "Мой шаг" имеет подавляющее преимущество, позволяющее проводить любой закон, пытается внести изменения в Конституцию, чтобы и судебная власть действовала в его интересах, старается расставить на ключевые должности своих сторонников, включая должность Председателя Конституционного суда - последний оплот сторонников прежних властей.

"Более того, началось давление и на представителей оппозиционных СМИ, под формальным предлогом несоблюдения карантинных мер правоохранительные органы провели обыски на двух телеканалах, что было воспринято армянским экспертным сообществом крайне негативно и расценено как начало, если и не монополизации, то попытки взятия под свой контроль и "четвёртой власти", учитывая усиливающуюся критику действий Никола Пашиняна. По мнению совладельца одного из телеканалов Самвела Фарманяна, визит полицейских стал сигналом о намерении премьер-министра объявить войну СМИ. "Он потерпит позорное поражение", - заявил Фарманян, который в прошлом был депутатом парламента. Произошедшее событие привлекло внимание и мировых медиа, в частности статью об обысках и политическом давлении опубликовало агентство The Associated Press, которую перепечатали The New York Times, The Washington Post и осветил телеканал ABC, что стало неприятным сюрпризом для Никола Пашиняна, так как теперь его действия будут находиться под пристальным вниманием уже и западных СМИ", - сказал эксперт.

По его словам, телевизионная тематика также вызвала широкий резонанс в связи с законопроектом, ограничивающим вещание российских телеканалов в прямом доступе: "При этом, несмотря на нежелание транслировать контент, который не имеет прямого отношения к армянскому зрителю, именно этот аргумент предъявлен как один из основных, в эфире ведущего канала Общественное Телевидение Армении был показан оппозиционный российский политик Алексей Навальный, рассуждавший о своем видении вносимых поправок в Конституцию РФ, серьёзно их критикуя. Навального, мягко говоря, недолюбливают в Кремле, Пашинян прекрасно это знает, поэтому очевиден ярко выраженный демарш против действующей российской власти.

По мнению политолога Гагика Амбаряна, "лишенный государственного менталитета и движимый своими личными интересами, Пашинян транслирует Навального на армянском телевидении в виде мести Путину за то, что крупные российские телеканалы, имеющие тесные связи с Кремлем, уделяют пристальное внимание его врагу Роберту Кочаряну. Напомню, что, еще до того как пустить в эфир Навального, Пашинян в 2019 году уже попытался ответить Путину. Раздраженный тем, что Москва не собирается выдавать некоторых его врагов, укрывшихся в России, Никол решил предоставить убежище или статус беженца антиармянской мрази по имени Виталий Шишкин, который объявил себя антипутинской фигурой, и якобы бежал из России", - сообщил Амбарян. Кроме того, уверен армянский политолог, делать такие шаги Пашиняна заставляют силы, которые сыграли большую роль в его приходе к власти, в организации цветной революции, которая произошла в Армении весной 2018 года. Антироссийские активисты в Армении теперь считаются ближайшим окружением Пашиняна и занимают высокие посты в правительстве и законодательной власти, подчеркнул он.

"И пустив в эфир Навального, Пашинян тем самым признался, что армяно-российские отношения находятся в позорном состоянии", - подытожил Амбарян".

По словам Садыхова демарши Пашиняна естественно вызывают негативную реакцию в Москве.

"О неприемлемых для России армянских реалиях также высказался известный российский телеведущий Владимир Соловьев в общении со своими армянскими коллегами, назвавший Навального нацистом: "Он называл армян хачами. Он ненавидит армян и Армению! Он презирает Армению! И вы, Общественное Телевидение Армении, выводите этого человека и показываете его у себя в эфире?! Ну, вы даете!".

Учитывая близость Соловьева российским властным структурам, можно утверждать, что он выражал не только свою точку зрения, но и транслировал недовольство происходящим в Армении администрации президента РФ.

Подхватывая новый тренд, ряд армянских СМИ пишут о том, что Армения во время правления президента Сержа Саргсяна "на всех парах мчалась в Европу, но Владимир Путин применив тактику шантажа и угроз, заставил нашу страну вступить в ЕАЭС и ОДКБ, которые окончательно показали свою бесполезность для Армении". В конечном счёте всё подводится к тому, что "нам нужны ЕС и НАТО, нам нужны иные правила игры и иные арбитры, и наша страна сделала исторический шаг в направлении прочь от варварства в сторону демократии и цивилизации".

В свою очередь, лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, подвергшийся в последнее время серьезному давлению со стороны властей, обеспокоен искусственным обострением антироссийских настроений в Армении. Об этом он высказался на своей официальной странице в Facebook, подчеркнув, что нагнетание - дело рук антиармянских, антигосударственных сил, которые преследуют цель разорвать дружественные связи между двумя народами. В качестве примера Царукян привел тезис о необходимости пересмотра военного соглашения с Россией, внедряемый в армянскую общественность. Он считает, что это приведет к выводу 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. По словам лидера ППА, все хорошо сознают, что это "мечта Турции и Азербайджана, которые постоянно угрожают нам войной и уничтожением". Опасность, по мнению Царукяна, в том, что эти разговоры создают благодатную почву для подрыва и без того хрупкого мира во всем регионе", - отметил российский эксперт.

По его словам, в своей оценке деструктивной внешней политики Пашиняна Царукян не одинок.

"С ним солидарна пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, которая, комментируя муссируемые в последние дни слухи о возможном выводе российской военной базы из Армении заявила, что это является следствием военно-политической незрелости.

Кремль обеспокоен ростом антироссийских настроений в Армении за последние несколько месяцев, особенно тем, что их подогревают не только провластные круги, но и различные представители власти и депутаты, об этом пишет одна из ереванских газет. Источник издания сообщил, что когда высшим кругам армянской власти сообщили об этих опасениях, они просто «пожали плечами», намекнув, что это внутриполитическая проблема Армении. По сведениям издания, новая волна беспокойства российских властей связана с различными публикациями, содержащими явные антироссийские высказывания и открытую антироссийскую пропаганду не только в социальных сетях, но и провластных СМИ.

Как сообщает источник издания, посольство РФ в Армении передало в Москву несколько «довольно обстоятельных аналитических материалов» об этом. Ведутся разговоры о том, что в ближайшие дни ожидается новая антироссийская кампания. Согласно тем же источникам, опасения усилились также в связи с законом «Об аудиовизуальных медиа», подразумевающем закрытие российских телеканалов в стране, по поводу которого посольство России в Армении выступило с резким заявлением", - сказал Анар Садыхов.

Он отметил, что антироссйские настроения в Армении растут и ширятся:

"Комментируя российскую реакцию политолог Левон Ширинян в беседе с армянскими СМИ заявил: "Россия не просто вмешивается, но уже вторгается в пространство языка и культуры Армении. Если русские нервничают значит Армении надо продолжать политический курс, вернуться к очищению национальной культуры от советского мусора. Не нужно бояться, это наше неотъемлемое право, мы не можем утерять язык или заменить его чужим. С другой стороны, это приказ пятой колонне встать, это приказ чекистам, рабам русских школ, "русульманам". Нервозность тоже пройдет, или нужно придать ей симметричность, распространив покрытие армянских каналов на всю Россию. Если друзья, то обоюдно. Они для нас большой брат, а мы старший – со своей цивилизацией и культурой. Большой и старший должны быть равны. Мы проливали за них кровь, и если бы часть этой крови мы пролили для себя, у нас была бы Армения Тиграна Великого. Эфир нужно очистить: что значит наличие в армянском эфире иноязычных передач и каналов и дефицит армянских? Этот вопрос нужно решить раз и навсегда. Речь идет о национальной безопасности, которая начинается с языка и культуры. России надо разъяснить, что армянский народ – единственный в мире, чья письменность восходит напрямую к Библии. Армянский народ стоит у истоков творения, Армения – родина созидания», - заявил Ширинян".

Между тем,по словам эксперта, вопрос губительности такой политики для самой же Армении приобретает остроту. "По мнению одного из армянских изданий новые правила вещания могут очень больно аукнуться Еревану. Оно выдвигает версию того, как Москва сможет "наказать" Армению. "Например, завтра в Москве могут решить, что, скажем, мигранты должны сдавать экзамен по русскому языку, чтобы штукатурить или красить стены, класть крышу или асфальт, а учитывая, что уровень владения русским языком у значительной части армян оставляет желать лучшего, то подобный шаг Москвы может означать сильнейший удар по экономике Армении", - говорится в публикации. Более того, уже появилась информация, что Россия собирается депортировать Розу Азатян, репортера Армянской службы Радио «Свобода» в Москве. Об этом сообщает армянское издание Politik.am со ссылкой на свои дипломатические источники. По данным издания, российские спецслужбы выяснили, что МИД Армении выдал дипломатический паспорт корреспонденту.

"Азатян, имея диппаспорт, действовала против интересов России. Таким образом, в ближайшее время произойдет мощный армяно-российский дипломатический скандал, который может закончиться не только отставкой посла Армении в России, но и отставкой министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна и даже его запретом на въезд в Россию", - сообщает издание.

Очевиден рост антироссийских настроений в Армении и за их "разогревом", скорее всего, стоит Никол Пашинян, который в бытность депутатом парламента инициировал рассмотрение предложения о выходе из ЕАЭС, поднимал вопрос о целесообразности нахождения российской базы в Гюмри, а ОДКБ называл бессмысленной структурой", - напмонил Садыхов.

По его словам, став премьер-министром, Пашинян постепенно берет под свой контроль все рычаги управления, разрушая принцип сдержек и противовесов, лишая баланса основные ветви власти, а также информационные ресурсы, понимая их значимость.

"Таким образом, он может более эффективно противостоять своим политическим оппонентам внутри страны, и проводить избранную им внешнюю политику, навязывая её населению посредством масс-медиа. В Кремле происходящее хорошо видят и понимают, вопрос в том каким будет следующий шаг: выжидательная позиция в расчёте на уход нынешней команды во главе с Николом Пашиняном, и приход лояльного России политика, например такого как экс-глава СНБ Артур Ванецян, или в принципе разворот внешнеполитического вектора в сторону Азербайджана, что лишит Армению военной поддержки и сделает последнюю крайне уязвимой как в переговорном процессе по карабахскому вопросу, так и в потенциальных военных действиях", - полагает эксперт.