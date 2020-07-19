В Армении приняли решение: Все русское - запретить

В Армении приняли новое политическое решение, которое ударит по телеканалам, вещающим на русском языке. Запрет уже негативно оценили журналисты, передает Trend со ссылкой на Царьград.

Парламент Армении на этой неделе одобрил законопроект "Об аудиовизуальных медиа", в рамках которого будет организована зачистка информационного пространства страны от "иностранного влияния". Речь идёт об изъятии из бесплатной государственной сетки ряда каналов, а также о дублировании передач на армянский язык или использовании субтитров.

До этого привилегиями располагали один американский (CNN), а также четыре российских канала: "Первый канал", "Россия", "Культура" и "Мир". Последний функционирует на основании двустороннего соглашения между Москвой и Ереваном.

"Зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание", - заявил ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран Акопян.

Посольство России уже отреагировало на инициативу армянских парламентариев, выразив готовность к переговорам.

"Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждём ответа армянских партнёров", - подчеркнули дипломаты.

Учитывая тот факт, что решение принято на фоне очередного конфликта между Арменией и Азербайджаном, оно стало поводом для дискуссии в Сети. На ситуацию отреагировал и ведущий телепрограммы "Что делать? Философские беседы" на телеканале "Культура" Виталий Третьяков.

"Нынешнее армянское руководство должно изгнать из себя все русофобские комплексы. Иначе Армения не выживет", - написал журналист в Twitter.

"Это невозможно. В пенатах дедушки Сороса нынешнее руководство Армении выращивали не за тем, чтоб оно из себя изгнало русофобию", - ответил Третьякову военный эксперт Владимир Орлов.

Как ранее заявил в интервью телеканалу "360" директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Россия исторически несёт ответственность за народы Закавказья, поэтому она будет добиваться мирного урегулирования конфликта, вспыхнувшего между Арменией и Азербайджаном.

Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе соблюдался мир. Не стоит забывать, что у России есть военная база в Армении, а Азербайджан является одним из крупнейших её партнёров в сфере военно-технического сотрудничества.

"Россия - единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте... Поэтому Россия ничью сторону занимать не будет," - пояснил эксперт.