В Армении выявлен 321 новый случай заражения коронавирусом

В Армении по положению на 11:00 26 июля выявлен 321 новый случай заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В целом по положению на 26 июля выявлено всего 37 317 случаев. Общее число тестов 155 664.

На данный момент лечатся 9 941 пациентов, увеличились на 81. Выздоровели 26 478, за последние сутки 235.

Скончались 705 человек, из которых 5 за последние сутки.