В Армении выявлен 321 новый случай заражения коронавирусом
В Армении по положению на 11:00 26 июля выявлен 321 новый случай заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
В целом по положению на 26 июля выявлено всего 37 317 случаев. Общее число тестов 155 664.
На данный момент лечатся 9 941 пациентов, увеличились на 81. Выздоровели 26 478, за последние сутки 235.
Скончались 705 человек, из которых 5 за последние сутки.
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