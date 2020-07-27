Следствие требует ареста пятерых участников массовой драки в Москве

Следствие требует отправить под арест в СИЗО пять человек, которым вменяется участие в массовой драке на юге Москвы. Об этом, как передаёт Trend, ТАСС в понедельник сообщили в Никулинском суде Москвы, куда поступили соответствующие ходатайства.

"В суд поступили ходатайства о заключении под стражу в отношении Никояна С. М., Никояна А. А., Петросяна А. П., Петросяна Н. Ш. и Апреяна А. А., которые проходят по делу о хулиганстве в составе группы лиц", - сказали в суде.