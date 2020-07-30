Торговцы рынка сельхозпродукции проводят акцию протеста у здания Правительства Армении

Торговцы рынка сельхозпродукции, расположенного на перекрестке улицы Касьяна и проспекта Комитаса в Ереване, проводят акцию протеста у здания Правительства Армении. С утра 30 июля они собрались у Министерства экономики Армении, после чего направились в сторону здания кабмина, передает NEWS.am.

Мэрия Еревана решила закрыть рынок сельхозпродукции, расположенный на перекрестке улицы Касьяна и проспекта Комитаса в столице, который действует много лет в выходные дни.

Официальная версия решения – недовольство жителей близлежащих домов деятельностью этого рынка по части царящего тут антисанитарного состояния, шума.

Фермерам предложили продолжить свою торговлю на территории крытого рынка на Комитаса. С его владельцем достигнута договоренность, согласно которому у сельчан в выходные дни на рынке будут бесплатные места. Но сами фермеры этого не хотят. Они требуют возобновления работы рынка в начале проспекта Комитаса.