В Армении за сутки зарегистрировано 276 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 41 299, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 августа, таких случаев было 41 023. Таким образом, за сутки выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусом.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 814 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 239 (плюс 1 за минувшие сутки).
Лента новостей
Хулуси Акар: Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Вооруженными силами Азербайджана было всегда, а не только сегодня
Президент Ильхам Алиев: Военные учения - очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства
Новый закон расширит охват активных программ занятости и выплат по страхованию от безработицы — минтруда Азербайджана
В рамках азербайджано-турецких совместных учений прошел "День высокопоставленных наблюдателей" (ФОТО/ВИДЕО)
The Jewish Press: Сотни евреев азербайджанского происхождения, проживающих в Израиле, выступили против армянской агрессии (ФОТО)
В штабе ВМС Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря" (ФОТО)