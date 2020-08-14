В Армении за сутки зарегистрировано 276 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 41 299, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 августа, таких случаев было 41 023. Таким образом, за сутки выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусом.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 814 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 239 (плюс 1 за минувшие сутки).