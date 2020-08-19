В Армении за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом

Армения 19 августа 2020 11:04 (UTC+04:00)
В Армении за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 42 056, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 17 августа, таких случаев было 41 846. Таким образом, суточный прирост составил 210.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 833 человека (плюс 1 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 249 (плюс 4 за минувшие сутки).

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