Армения перебрасывает из Ливана на оккупированные территории Азербайджана не семьи армян, а хорошо обученных армянских боевиков – арабский журналист-исследователь

БАКУ /Trend/ - Армения перебрасывает из Ливана на оккупированные территории Азербайджана не семьи армян, а хорошо обученных армянских боевиков. Об этом сказал Trend известный арабский журналист-исследователь, эксперт по Южному Кавказу Абдуль-Хамид Гутуб.

По словам Гутуба, армяне Ливана в свое время играли важную роль в борьбе против мусульман-арабов, а также других меньшинств в ходе гражданской войны 1970-1980 годов.

Он отметил, что почти все ливанские армяне хорошо обучены военному делу, и не секрет, что среди «семей», переброшенных на оккупированные территории Азербайджана немало опытных армянские боевиков, имеющих навыки формирования так называемого ополчения и ведения боевых действий в условиях городской застройки и горного ландшафта.

Мало кто пишет об этом, отмечает Гутуб, но есть документальные факты о том, что на оккупированные земли Азербайджана армяне перебрасываются не только из Ливана и Сирии.

«В наличии документальные факты о том, что армяне Египта также в свое время проходили военную подготовки в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях»,- отмечает Гутуб.

По его словам, одним из подтверждений такого рода являются документальные видеокадры, снятые египетским армянином Усамой Еида, который работает журналистом в одном из местных изданий, где можно видеть, как египетских армян обучают в военных лагерях в Армении и на оккупированных территория Азербайджана.

Гутуб также отметил что, Армения перебрасывает так называемые семьи ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана при поддержке правительства Ливана, которое демонстрирует таким образом «христианскую солидарность» с Арменией.

«Все это направлено на изменения демографического состава региона», - отмечает Гутуб.

Эксперт также сказал, что согласно резолюциям ООН Армения должна освободить оккупированные азербайджанские территории, но несмотря на это, власти этой страны при поддержке армянской диаспоры не исполняют резолюции ООН , что дает основания полагать, что такая авторитетная международная организация находится в плену армянской диаспоры.

«Оккупированные азербайджанские территории можно считать местом гибели или захоронения международного права, и в том числе резолюций ООН» - сказал он.

По поводу позиции арабских стран Гутуб отмечает что , арабские страны без колебаний обязаны солидаризироваться с Азербайджаном, который является членом Организации Исламского сотрудничества ( ОИС).

«К большому сожалению на сегодняшний день ни одна арабская страна не проявляет должную солидарность с Азербайджаном. Арабским странам следует оказать реальную поддержку, следуя примеру Турции, которая всецело проявляет солидарность и демонстрирует братство с Азербайджаном »,- сказал он.

Эксперт считает что, правительства арабских стран должны тесно сотрудничать с Азербайджаном во всех вопросах, но и Азербайджану, в свою очередь, следует активизировать свою диаспору в арабских странах.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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