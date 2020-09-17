В Армении за сутки зарегистрировано 295 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 46671, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 16 сентября, таких случаев было 46 376. Таким образом, суточный прирост составил 295 человек.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 925 человека (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 283 (новых случаев за минувшие сутки нет).