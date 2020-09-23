Минеральная вода «Набеглави» лидирует по продажам на грузинском рынке

Армения 23 сентября 2020 15:37 (UTC+04:00)
Минеральная вода «Набеглави» лидирует по продажам на грузинском рынке

БАКУ/Trend/ - Компания «Кока кола ботлерс Джорджия» планирует производство нового бренда минеральной и пресной воды «Горная вода», и глава компании Темур Чкония считает, что его продукт лучший на рынке, и соответственно, ему будет несложно стать лидером по продажам, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.

В ответ на это представители компании «Полезная вода», производящей продукцию под брендом «Набеглави» заявили, что приветствуют рост конкуренции на рынке, но при этого нового бренда не боятся.

«У нас продажи идут практически без спада. Пандемия почти не подействовала, за исключением продаж в гостиницах и ресторанах, но в целом особого негативного эффекта нет» - заявила глава департамента маркетинга компании «Полезная вода» Анна Беришвили.

По ее словам, в настоящее время «Набеглави» лидирует по продажам на грузинском рынке, и свои позиции сохраняет несмотря на рост конкуренции и экономический спад.

«Мы только приветствуем, что на рынке появляется новый продукт, но мы работаем уже 30 лет, и у нас очень большой ассортимент продукции, рассчитанный на потребителей с любыми вкусами. Кроме того, у нас есть репутация, нас очень давно знают, поэтому по правде говоря, мы не боимся конкуренции. К тому же мы не останавливаемся на достигнутом и предлагаем потребителям новые продукты» - заявила она.

По ее словам, несколько дней назад «Полезная вода» представила 3 новых продукта, и это еще не все.

«Наше предприятие настолько высокотехнологичное и имеет такие возможности, что мы всегда можем баловать наших потребителей новыми предложениями. Наш ассортимент постоянно растет и наше предприятия дает нам такую возможность» - заявила Анна Беришвили.

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