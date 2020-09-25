В Армении за сутки зарегистрировано 392 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 48 643, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 сентября, таких случаев было 48 251. Таким образом, за сутки обнаружено 392 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 947 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 293 (плюс один за минувшие сутки ).
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