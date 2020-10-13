В Армении за сутки зарегистрировано 745 новых случаев заражения коронавирусом

Армения 13 октября 2020 10:26 (UTC+04:00)
В Армении за сутки зарегистрировано 745 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 57 566, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 12 октября, таких случаев было 56 821. Таким образом, за сутки выявлено 745 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1032 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 308 (2 новых случая за минувшие сутки).

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