Ереван пытается манипулировать ОДКБ - используя национализм и русофобию

Членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политики в Ереване уже много лет пытаются неправомерно использовать для решения проблемы Нагорного Карабаха. Причем они стараются не только давить на союзников по организации, но и использовать пребывание в ней для разжигания националистических и откровенно русофобских настроений внутри страны.

Политики Армении, а также различного рода политологи и публицисты постоянно говорят о том, что члены ОДКБ должны непременно вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха своими армиями и всей мощью ударить по Азербайджану. Дескать, не могут союзники оставаться безучастными к судьбе братского армянского народа, которому грозит полное уничтожение. Как могут члены организации спокойно смотреть, как ужасный враг в лице Баку постоянно нападает на маленькую, но гордую страну с многотысячелетней историей.

Как передает Trend со ссылкой на Вестник Кавказа, понятно, что все эти доводы не просто не выдерживают критики, но похожи на изощренное издевательство над здравым смыслом. На суверенную территорию Армении, в границах, признанных всем международным сообществом, никто никогда не посягал. Это армянские войска удерживают не только Нагорный Карабах, но еще и семь районов на территории Азербайджана, что в сумме составляет пятую часть его территории.

Однако в случае любого обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха абсурдные тезисы всплывают вновь и вновь. При этом пропагандисты в Ереване очень быстро входят в некий экстаз и доводят мысль до того, что Россия и другие члены ОДКБ предали несчастную Армению, стали лжецами, которые не держат слово и готовы попустительствовать "геноциду". Как говорят, кровь армян будет на их руках и на руках их детей. То есть сугубо региональный конфликт, где есть всего две противоборствующие стороны в лице Армении и Азербайджана, активно используется для антироссийской пропаганды.

Но было бы еще полбеды, если бы все эти пропагандистские штампы использовались исключительно для внутренней политической повестки. Плохая, конечно, это повестка - сеять ненависть к другим народам, но хотя бы как-то объяснимая. Если власти предъявить народу совсем нечего, никаких успехов в экономическом и социальном развитии, то приходится втюхивать оголтелый национализм. Но ведь армянские политики пытаются доказать свою правоту и руководителям других государств ОДКБ.

Из Еревана в столицы стран-участниц организации постоянно летят гневные заявления чуть ли не с ультиматумом о немедленной помощи Армении в противостоянии с Азербайджаном. Причем доводы, которыми пытаются убедить лидеров государств, мало отличаются от тех, что используются для внутреннего использования.

Армянскому истеблишменту не приходит на ум простая мысль, что никому война на Южном Кавказе не нужна. Невозможно представить, что солдаты Белоруссии, Казахстана, Киргизии или Таджикистана мечтают воевать далеко от родного дома за эфемерную идею восстановления "великой Армении" времен царя Тиграна. Также невозможно представить, что кто-то из руководителей в Москве хочет заварить кашу, куда неизбежно втянутся Турция, Иран и еще много кто.

Нельзя за скобками оставить и то, что за исключением Армении у всех членов ОДКБ теплые и дружественные отношения с Азербайджаном. Причем в их основе лежит не пустая риторика о некоем абстрактном союзничестве, а конкретные совместные экономические проекты. Баку в отличие от Еревана не пытается торговать суверенитетом или манипулировать тем, что уйдет на Запад.

Но все эти аргументы для политиков Армении, конечно, пустой звук. Сейчас они радостно потирают руки в надежде, что ОДКБ все-таки вмешается. Уже запущена массированная информационная кампания внутри России.

Принципиально новым обстоятельством в Ереване считают, что Азербайджан нанес удар по военному объекту на территории самой Армении. Мол, вот оно долгожданное вторжение, которое обязывает Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан вмешаться.

Однако расчет весьма странный. Неужели в Москве и других столицах ОДКБ не понимают, что удар по военному объекту одной из противоборствующих сторон это вполне логичное действие во время войны. Само вооруженное противостояние идет на территории Азербайджана. Это его земля находится под оккупацией, это на его территорию претендует другое государство. И не с какими-то непонятными формированиями воюет сегодня азербайджанская армия, а с военными Армении.